"Neofascismi, contro-manifestazione"

Prima un incontro con il prefetto Maria Rita Cocciufa (foto). Poi una contro-manifestazione "democratica e pacifica che si opponga alle azioni nella nostra città dei gruppi neofascisti che si collocano al di fuori del dettato costituzionale". Sono le proposte contenute nel documento conclusivo della riunione a cui, giovedì scorso, hanno preso parte le associazioni partigiane di Reggio Emilia (Anpi, Alpi Apc, Anpc), il sindaco del capoluogo Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e i primi cittadini di Campegine, Cavriago, Gattatico, Bagnolo in Piano, Baiso, Rubiera. Al tavolo anche Cgil, Cisl e Uil, Libera, Arci, Auser, Anteas, Istituto Cervi, Istoreco e l’associazione Spazi Sociali, per discutere dell’apertura di una sede di Forza Nuova in città (preannunciata dal leader del movimento Roberto Fiore) e delle manifestazioni locali e nazionali di Forza Nuova e di Casapound previste per l’8 e il 29 marzo a Reggio (quest’ultima intitolata ’riprendiamoci Reggio Emilia - contro degrado, spaccio, violenza’). Per i firmatari del documento "si tratta di iniziative aggressive che puntano a denigrare la cultura e la natura antifascista e repubblicana di Reggio e destabilizzare la convivenza civile della città". Infatti "Forza Nuova e Casa Pound sono notoriamente organizzazioni neofasciste estranee al confronto politico reggiano la cui presenza non può che assumere un carattere provocatorio". Davanti al ritorno di "azioni e simboli di un nazifascismo che pensavamo tramontato", si rinnova infine l’impegno dei vari soggetti "a favore di iniziative di educazione alla cultura antifascista e repubblicana dedicate al segmento più giovane della popolazione".