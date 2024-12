Neogenitori: il ciclo di incontri

Il centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 15 gennaio al 19 marzo, organizza una serie di sei incontri destinati ai neo o futuri genitori. Il 5 febbraio a Casalgrande, al nido d’infanzia Cremaschi, si terrà l’incontro dal titolo ‘Hai preso tutto? Cosa porti nella tua valigia’. L’iniziativa, prevista per le ore 17, sarà coordinata da Angela Pedocchi, operatrice del centro per le famiglie. Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti, ma è necessaria la prenotazione (0522/985903 oppure inviando una mail a centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it). Il programma completo del percorso è riportato sul sito internet dell’Unione.

m. b.