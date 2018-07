Reggiolo (Reggio Emilia), 30 luglio 2018 - Si sono vissuti momenti di grande preoccupazione, in una abitazione di Reggiolo, a ridosso del centro storico, dove una bambina di otto mesi di vita è accidentalmente caduta dal fasciatoio. Forse un istante di distrazione può essere bastato a favorire la caduta. Comprensibile la preoccupazione per i genitori, i quali hanno subito prestato il primo soccorso. La bimba è apparsa sempre cosciente, ma è stata comunque mobilitata la centrale operativa del 118, che ha inviato l’ambulanza della Croce rossa locale.

E’ stata la madre, all’arrivo del veicolo di soccorso, a portare in braccio la bimba all’interno dell’ambulanza. Poi la rapida partenza per effettuare l’incontro a metà strada con il personale dell’automedica, nel frattempo partito da Guastalla. Mentre il padre della bimba seguiva con la propria auto, diretto pure lui verso l’ospedale.

Dopo le prime valutazioni sanitarie, è stato deciso di trasferire la bambina al Santa Maria Nuova di Reggio, dove sono poi proseguiti gli accertamenti clinici da parte del personale della pediatria dell’arcispedale. Secondo quanto è emerso, l’urgenza si è resa necessaria più che altri per la dinamica dell’episodio e per la tenera età della paziente. Per fortuna sembra che la situazione generale sia rassicurante e che la bimba non abbia riportato traumi gravi.