Neonato cade in un terrapieno, ricoverato

Resta sotto osservazione dei sanitari dell’ospedale Maggiore di Parma il bimbo di due mesi che, nel tardo pomeriggio di venerdì, è accidentalmente rotolato con il passeggino lungo un argine della strada, sfuggendo al controllo dei genitori che, presi dalla disperazione, hanno immediatamente allertata la centrale del 118 soccorso.

Il grave episodio è accaduto verso le ore 19 di venerdì pomeriggio a Massa di Toano, mentre una giovane coppia di turisti genovesi stava facendo una passeggiata con il loro bambino di soli due mesi nel passeggino. La strada che stavano percorrendo era in discesa ed è bastato quell’attimo in cui è sfuggita la maniglia del passeggino, che proseguendo senza controllo a velocità sempre più sostenuta, è uscito di strada rotolando nella scarpata alcuni metri.

A nulla è valso il disperato tentativo dei genitori di fermare il passeggino.

Quando finalmente i passeggino si è fermato, rincorso dai genitori, il bimbo è subito scoppiato in un pianto dirotto. Allertata immediatamente la centrale del 118 soccorso il cui operatore, oltre a far partire i mezzi sanitari del presidio più vicino al luogo dell’incidente, trattandosi di un bimbo di soli due mesi, giustamente ha attivato anche l’elisoccorso.

Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Toano, mentre contemporaneamente la località veniva raggiunta anche dall’eliParma. L’equipe medica dell’elisoccorso ha preso cura del bambino che riportava solo qualche escoriazione sul volto.

Quindi è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per maggiori controlli e dove si trova tuttora in osservazione.

Settimo Baisi