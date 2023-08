Neonato in condizioni disperate Schianto frontale sulla Cispadana Bimbo di 6 mesi lotta per la vita

Un neonato di appena sei mesi è ricoverato in prognosi riservata, nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada Cispadana a Luzzara, all’altezza dell’abitato di Codisotto.

Uno scontro frontale tra due autovetture, avvenuto verso le 13,45 sulla trafficata arteria viaria. Ad avere la peggio è stato proprio il bambino di sei mesi, che era su una Fiat Panda con i genitori – entrambi di 24 anni, residenti nel Napoletano – e un cuginetto di quasi quattro anni. Il conducente della Panda e l’altro bambino sono usciti praticamente illesi dallo schianto. Gravissime le lesioni riportate dal neonato. Grave anche la madre. Il piccolo è stato caricato sull’elisoccorso e trasferito d’urgenza al Maggiore di Parma.

La madre ha riportato traumi piuttosto seri, così come il conducente di una autovettura Renault, un 24enne di origine nordafricana residente a Guastalla, il quale ha rimediato traumi giudicati piuttosto gravi nell’impatto. La donna e il conducente della Renault, così come il bambino più grande, sono stati caricati sulle ambulanze della Croce rossa di Guastalla e di Suzzara per essere trasportati all’ospedale Poma di Mantova, accompagnati dal personale dell’automedica della Bassa. I rilievi tecnici dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, con la formazione di lunghe code di mezzi pesanti sulla Cispadana. Il tratto di strada fra Tagliata e Codisotto è rimasto chiuso per gran parte del pomeriggio. Solo dopo un paio d’ore, una volta concluse le fasi del soccorso e il recupero delle vetture incidentate, è stato possibile riaprire la strada in entrambe le direzioni.

Antonio Lecci