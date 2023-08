Neonato morto, il caso in Provincia

La morte del bambino al nono mese di gravidanza, avvenuta in maggio durante il trasporto dall’ospedale di Castelnovo Monti a quello di Reggio, finisce in Provincia. All’interpellanza in consiglio comunale di Nadia Vassallo (‘Castelnovo ne’ Cuori’), si aggiunge l’interrogazione in Provincia del consigliere Marco Signori che chiede chiarimenti "sull’istruzione operativa approvata da Cristina Marchesi, direttrice sanitaria Ausl Reggio, che riporta: ’L’auto-presentazione di una gravida all’ospedale di Castelnovo è sempre da considerare come errore’. E ancora: ’Quindi le pazienti gravide, con patologia gravidanza correlata certa o non eludibile, sopra le 22 settimane di EG, saranno inviate presso il centro Hub’". "Il mancato intervento urgente del caso - scrive Signori - può ben essere ascritto all’istruzione operativa Ausl e alla soppressione della guardia ginecologica sulle 24 ore che lede gravemente le capacità d’intervento del relativo reparto".