Nessun appello per l’avvocato Tarquini: "C’è una sproporzione tra le forze in campo"

Un sconfitta in primo grado, senza possibilità di appello. Tradotto nel linguaggio politico, senza poter neppure sperare nel ballottaggio, come avvenne nel 2019. È ciò che più ha creato delusione, dopo mesi di impegno e speranza, tra chi ieri ha affollato la vetrina di via Emilia Santo Stefano 4, diventata nell’ultimo mese la casa del centrodestra. Giovanni Tarquini, l’avvocato scelto per il suo profilo civico, il candidato sindaco, accoglie il verdetto ‘politico’ con la compostezza e l’equilibrio di chi, come lui, è abituato ogni giorno a misurarsi con gli alti e i bassi delle scelte altrui. Fin dall’inizio dello spoglio, lo spazio per una vittoria o una rimonta non si è mai profilato: i conteggi hanno man mano consolidato il primo scenario. "Questo risultato è il frutto di una grande sproporzione tra le forze in campo - è l’analisi di Tarquini già poco prima delle 19 - che deriva da aspetti organizzativi, economici e di campagna stampa", dice riferendosi alla ‘gioiosa macchina da guerra’ del centrosinistra. Ma non lesina le critiche. Non tanto allo sfidante diretto e vincitore Marco Massari, ma al sindaco uscente Luca Vecchi: "Ha detto di non votarci definendoci come coloro che speculano sulla città. Da una figura istituzionale è inaccettabile". Poi attacca chi poteva essere un alleato. Parla di Claudio Guidetti di Azione: "Durante la loro festa di chiusura l’ho sentito dire che noi siamo nipotini dei fascisti. Ma lui il giorno prima di allearsi col Pd era venuto da noi a cercare accordi". E poi di Dario De Lucia di Coalizione Civica: "In un video ha invitato a sostenere Massari col voto disgiunto. Così ha ostacolato un progetto di cambiamento, preferendo la continuità in negativo". Sembra indicare un possibile doppio gioco: "È un dato matematico. Fabrizio Aguzzoli ha preso molto meno del previsto". Sull’operato del centrodestra, nonostante non sia mancata qualche criticità, Tarquini non mostra rimpianti o rimorsi: "Non cambierei nulla. Ringrazio i cittadini per i tanti voti che abbiamo ricevuto. Il problema è l’enorme quantità di persone incompatibili col cambiamento". Poi si sofferma sulla squadra: "Ho incontrato persone di grande professionalità", dice indicando Valeria Braglia che ha curato la comunicazione. "Dico grazie ai candidati della lista, ai rappresentanti dei partiti": nella giornata più lunga sono venuti a trovarlo Alessandro Aragona di Fratelli d’Italia; Gianluca Nicolini, Antonio Cenini, Claudio Bassi e Davide Ganapini di Forza Italia; Roberto Salati e Alessandro Rinaldi della Lega Nord. Dopo le 19, rimbalza la notizia che Massari ha fatto i complimenti agli sfidanti. Tarquini ufficializza la sconfitta, ma rilancia: "Porteremo le istanze di cambiamento che abbiamo raccolto in consiglio comunale". Un’elettrice arrivata alla sede elettorale confida: "Speravamo dopo 80 anni in una svolta. Non metto in dubbio che Massari abbia la salute come priorità, ma bisognerebbe cambiare su tanti aspetti. Quanti negozi qui in centro sono stati chiusi... e la sicurezza...". Carlo Codazzi parla di "voto ideologico difficile da spostare". C’è Clizia Meglioli, moglie di Tarquini, insieme ai loro figli. Si abbracciano: lei, casalinga "a tempo pieno, molto impegnata", parla di "grande coinvolgimento emotivo, e supporto totale dato sino alla fine". Le bottiglie di spumante sono pronte e comunque la lunga attesa, pur non coronata dal successo, si conclude con un momento gioioso: un brindisi.