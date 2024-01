"nessun canale diretto"

Dal 2015, anno della mega nevicata che ha provocato black out elettrici su gran parte del territorio reggiano, non ci sono più canali diretti tra i Comuni e l’azienda elettrica che eroga il servizio.

"Da quell’evento – conferma il sindaco di Campagnola, Alessandro Santachiara – è stato tolto ai Comuni il contatto diretto con E-distribuzione. Anche le istituzioni pubbliche inviano le segnalazioni emergenziali attraverso il numero 803500 con il codice Pod, come fanno tutti i privati cittadini. Anche noi, come istituzione pubblica, non abbiamo alcun canale privilegiato o diretto".