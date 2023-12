"Nessun centro per migranti all’ex Coop"

Nessun centro di accoglienza per migranti nell’ex supermercato Coop di via Gonzaga a Bagnolo. Le voci diffuse negli ultimi giorni in paese vengono seccamente smentite dal sindaco Gianluca Paoli. "Non è previsto nessun centro di accoglienza all’ex Coop – dice il primo cittadino – e mai la nostra amministrazione è stata contattata o coinvolta dalla Prefettura per una simile soluzione". L’ipotesi sarebbe partita dalla comparsa di alcune transenne per delimitare il perimetro della struttura, richiesto dal Comune alla proprietà (Coop Alleanza 3.0) per limitare gli accessi abusivi di ragazzini e di senzatetto, la cui presenza viene periodicamente segnalata in quell’edificio.

"Da allora – aggiunge Paoli – le voci si sono ingigantite a dismisura. L’ultima che ci è stata riferita riporta che all’Urp sarebbe possibile prenotarsi per coprire ’turni di sorveglianza’ della struttura, organizzati dal Comune, per quando arriveranno i migranti da ospitare. Ringrazio di cuore i potenziali volontari, ma gli stessi sappiano che la notizia non è vera. Non c’è bisogno di alcuna sorveglianza, semplicemente perchè la vecchia Coop non diventerà un centro accoglienza per migranti".

a. le.