Nessun condizionatore per i vigili del fuoco

di Francesca Chilloni

Dalla lotta contro il fuoco e gli incendi, alla doccia ghiacciata e le stanze fredde al ritorno in caserma; inutile la lotta contro il caldo d’estate: l’impianto di condizionamento funziona a singhiozzo. Da tempo questa è la situazione in cui si trovano a vivere i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Ilario, il cui stabile è di proprietà del Comune che - secondo il sindacato autonomo Conapo - non provvederebbe ad aggiustare gli impianti. Il Conapo minaccia la richiesta chiusura e il trasferimento a Reggio del personale se non si arriverà ad una soluzione.

"Da diversi mesi ci è stata segnalata dal personale il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e per l’acqua calda e di climatizzazione. Tutte problematiche che abbiamo tempestivamente segnalato al Comando e a cui fino ad ora non è stato posto rimedio", spiega Stefano Ambrosecchia, segretario provinciale Conapo. Gli uomini della sede Sant’Ilario affrontano circa 800 interventi annui nel 2022 ( 8% in più del 2021), ed è la sede più impegnata dopo la centrale di Reggio.

Se il Comune non provvederà, sottolinea il segretario, "non esiteremo tramite i nostri referenti regionali ad informare la Direzione Emilia-Romagna e, come ultima ratio, chiedere al Comando la temporanea chiusura della sede facendo pervenire il personale del distaccamento nella Centrale. Questo fino al ripristino di condizioni salutari oppure, qualora ciò non avvenisse, ad individuare una nuova sede interpellando l’Unione Val d’Enza".

"La mancanza di acqua calda in inverno e di una adeguata climatizzazione nei mesi estivi sono un disagio non indifferente per i colleghi impiegati nel soccorso tecnico urgente - continua Ambrosecchia - D’inverno è quasi impossibile riuscire a fare una doccia calda senza mandare in blocco l’impianto. In estate la situazione si ribalta drammaticamente: le squadre che passano le giornate fuori al caldo a spegnere incendi quando rientrano si ritrovano ambienti con temperature superiori ai 30 gradi e un’umidità pari al 50%".