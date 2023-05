"Nessun espianto di organi sulla salma della piccola Giulia"

E’ stato concesso il nulla osta della magistratura, che ha messo a disposizione dei familiari la salma della piccola Giulia Qui, la bimba di sei anni vittima di un fortuito infortunio domestico. Le sue spoglie riposeranno in un cimitero di Bagnolo, il paese dove la famiglia, di origine cinese, vive ormai da un quarto di secolo, a Pieve Rossa. I funerali si dovrebbero svolgere in forma privata. Intanto, l’Azienda Usl smentisce che sia stato eseguito un espianto di organi (di cui abbiamo scritto erroneamente ieri) e che "nessuna equipe è giunta al Santa Maria Nuova da Firenze". E resta molto forte il cordoglio a Bagnolo per la scomparsa della bambina, che fino all’anno scorso aveva frequentato la scuola d’infanzia a Pieve Rossa: qui il personale è affranto e incredulo di fronte a quanto accaduto. La piccola Giulia otto giorni fa era caduta in casa, da una sedia. Il trauma cranico è risultato fatale venerdì, quando è sopraggiunto il decesso. Intanto, si è svolto un primo incontro con i genitori dei bambini della prima classe elementare di Bagnolo, frequentata quest’anno da Giulia. I genitori hanno incontrato la psicologa della scuola per apprendere le informazioni necessarie utili a spiegare ai loro figli piccoli quanto successo alla loro compagna di classe. Anche l’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Gianluca Paoli, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità locale.