"Nessun investimento per territorio e turismo"

Il gruppo di opposizione ’Ventasso Insieme’, manifestando soddisfazione per l’arrivo di tanta neve e una buona accoglienza di turisti, sottolinea che il territorio ha perso parte del potenziale indotto a causa della mancanza di neve nel periodo di maggior afflusso, le vacanze natalizie. "Ringraziamo quindi la Regione che si è impegnata a sostenere le imprese della montagna nel periodo di crisi - afferma in una nota il gruppo di minoranza - tuttavia chiediamo al sindaco di Ventasso di passare dai proclami ai fatti. In questo primo anno e mezzo di legislatura per le località turistiche del nostro comune, così come per il resto del territorio, non vediamo nuovi investimenti a fronte degli oltre due milioni spesi dalla precedente amministrazione comunale solo per il ripristino e l’ammodernamento delle località sciistiche di Cerreto Laghi e Ventasso Laghi". A Cerreto Laghi, dove stanno proseguendo i lavori di ristrutturazione del Palaghiaccio avviati dalla scorsa giunta, l’attuale è accusata di non aver saputo accogliere nuovi finanziamenti per concludere i lavori. "Per la prosecuzione va ringraziato il Parco Nazionale che ha contribuito con un ingente stanziamento per i motori. Ci auguriamo, come più volte annunciato dal sindaco Ferretti, che si arrivi alla conclusione con un piano di gestione che permetta l’apertura della struttura". Offrendo la sua collaborazione, l’opposizione ricorda che "nulla è stato fatto per i parcheggi e l’arredo urbano di Cerreto e Ventasso e non è sufficiente prendersela con le forze dell’ordine per i gravi problemi di viabilità delle ultime settimane, ostacolo anche per eventuali soccorsi. Riteniamo dannoso che non si siano ancora avviati i lavori di attivazione della nuova pista ’Vallefonda’, finanziata dalla precedente amministrazione con fondi regionali".

s. b.