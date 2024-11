"Nessun taglio all’anestesia-rianimazione"

Non verrà fatto nessun taglio al settore dell’emergenza anestesia-rianimazione: è la replica senza se e senza ma della direzione Asl alle affermazioni del dottor Ermanno Briglia, direttore del reparto anestesia-rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, nonché candidato di Forza Italia al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna. Il dottor Briglia ha afferma che in questi giorni sono stati operati dalla direzione dei tagli di ore alla reperibilità che riguarda soprattutto il settore dell’emergenza-urgenza. Una scelta che il candidato ha definito "inconcepibile". Briglia si è detto "molto preoccupato nell’apprendere da fonti assolutamente inconfutabili che il servizio di anestesia e rianimazione del nostro ospedale, è stato oggetto di una riduzione della ‘turnistica’ di presenza degli anestesisti-rianimatori, in regime di reperibilità, soprattutto nelle ore pomeridiane nel nostro ospedale dove sono attive quattro guardie mediche H24".

L’azienda Usl di Reggio ha risposto con una breve nota facendo presente che "nessuna modifica è stata o verrà apportata in seguito all’organizzazione del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti". Pertanto, dice l’Ausl, ma tutto funzionerà come sempre "pur nella cronica carenza di anestesisti, stante l’imprevedibilità di condizioni cliniche o di trasporti urgenti che avrebbero condizionato negativamente la presa in carico puntuale nonchè la gestione di situazioni che si presentano potenzialmente critiche". "In sintesi – chiude l’azienda – nulla cambia rispetto a quanto paventato dal Dott. Ermanno Briglia".

s.b.