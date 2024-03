"Nessuna collusione, i Corradini furono vittime del sistema"

"ll processo non ha dimostrato una collusione tra i Corradini e il Comune". Sono le parole dell’avvocato Nino Ruffini (nella foto), che difende i Corradini padre e figlio, Vincenzo e Lorenzo: "Erano quelli che dovevano incassare un credito al Comune di 2,7 milioni, in ogni caso erano fuori dal sistema anzi ne furono le vittime. Di fronte al contraente forte (il Comune), che aveva detto che se non sistemavano il credito non avrebbero nemmeno potuto partecipare agli appalti futuri, i Corradini non c’entrano nulla con l’appalto" a cui "ha partecipato Cisa, consorzio di 49 imprese sparse in tutta Italia" e Autofficina Corradini era solo una di queste. "Il processo non ha dimostrato che i Corradini potessero ottenere un tornaconto diretto: partecipava all’appalto Cisa e non i Corradini. Il processo non ha dimostrato che avessero compiuto un qualsiasi atto per alterare il meccanismo di funzionamento della gara. I testimoni (il comandante della polizia locale Stefano Poma e la funzionaria comunale Ceccardi) hanno confermato la perfetta regolarità della gara ed escluso qualsiasi condizionamento da parte dei Corradini sulla commissione. I testimoni hanno affermato di non conoscere la transazione da 2,7 milioni che li riguardava" e si è "dimostrato che il bando era generico, non cucito su misura" per agevolarli". Il processo "è prossimo alla prescrizione, ma i Corradini vogliono la vittoria piena ed essere assolti per dimostrare la loro estraneità ai fatti", ha concluso Ruffini.