Nessuna deroga allo stop in centro per le auto più vecchie

Dopo le polemiche in paese e sui social, la discussione si è trasferita in consiglio comunale in merito alla richiesta di riaprire al traffico i parcheggi del Borgonuovo e delle Basse della Rocca, attraverso deroghe ai divieti del Piano Aria in centro storico per i veicoli considerati "più inquinanti". La mozione presentata dal gruppo di opposizione è stata respinta. La maggioranza ha ritenuto che l’apertura di percorsi in via Falcone e in un tratto di via Indipendenza "costituirebbe una violazione cruciale dell’impianto generale delle limitazioni" e perché "si vuole limitare il traffico in centro per renderlo più sostenibile".

Il capogruppo di opposizione Alessandro Cagossi segnala però come il provvedimento non risolva la questione del traffico a motore in centro, visto che colpisce solo i possessori di vecchie auto, mentre tutti gli altri potranno circolare come prima. E ricorda come a Gualtieri sia stata modificata l’ordinanza per consentire il libero accesso ad alcuni parcheggi al servizio del centro storico, così come a Poviglio e Reggiolo si sia agito "preservando il più possibile l’accesso ai parcheggi".