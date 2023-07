"Nessuna pacificazione" Il sindacato respinge l’invito di Eboli (Fdi) "Riscrive la storia"

"Nessuna pacificazione con chi non rinnega il fascismo". La diga della sinistra reggiana la innalza direttamente il segretario della Cgil Cristian Sesena. E dato che non può esserci 7 Luglio senza polemiche, anche quest’anno non manca la diatriba. A scatenarla, come spesso è accaduto negli anni passati anche a causa del proprio coinvolgimento famigliare, è Marco Eboli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e figlio di un poliziotto ferito durante quegli scontri di piazza del 1960.

Abbiamo pubblicato ieri la sua lettera. Eccone un estratto: "Esiste documentazione corposa per affermare con serenità, come scrisse Don Gaetano Incerti, cappellano delle Officine Reggiane, che i cinque morti che vi furono in quel giorno furono la tragica conclusione di una strategia politica del Pci e della Cgil, che aveva organizzato la manifestazione non autorizzata".

Tanto basta per scatenare le ire del numero uno della Camera del Lavoro. Sesena rigetta e rispedisce al mittente l’appello di ’pacificazione’ di Eboli. E marca il territorio: "Puntuali, come ogni anno, alla vigilia delle celebrazioni del 7 luglio 60, arrivano le riflessioni di Marco Eboli che invitano alla pacificazione e si lanciano nell’ ennesimo tentativo di una riscrittura dei fatti di quella tragica giornata – interviene il segretario della Cgil, che proprio stasera parlerà di quegli eventi assieme alla giornalista Lucia Annunziata, dimessasi dalla Rai in polemica col governo poche settimane fa – Quest’anno l’operazione di uso politico della storia appare particolarmente ardita in quanto si adombra una responsabilità indiretta di Cgil e Pci nell’esito tragico di quella giornata". Sesena non accetta che quei morti finiscano sulla coscienza dei ’compagni’ invece che di chi premette il grilletto.

"La Cgil indisse uno sciopero e tenne una manifestazione nel pieno rispetto delle libertà costituzionali, quelle stesse libertà che il Governo Tambroni voleva ridurre in chiave autoritaria – continua Sesena – Il portone della chiesa di San Francesco fu chiuso ai manifestanti che cercavano rifugio dalle violente cariche della celere: su questo episodio si attendono da anni spiegazioni da parte della curia reggiana. Se il vescovo Morandi volesse fare un gesto di pace potrebbe iniziare da questo. La preoccupazione di Eboli sulla presenza di Lucia Annunziata è fondata. Come Cgil abbiamo allestito una mostra open air nei giardini dello Spazio Gerra per raccontare i fatti come la storia ce li ha consegnati e lì la ospiteremo, in un dibattito pubblico, per parlare del rischio di deriva autoritaria del Governo Meloni. La storia deve continuare ad insegnarci qualcosa, innanzitutto a non ripetere gli errori del passato. Non è tempo di pacificazione questo, ma di partecipazione democratica e resistenza civile. Non è tempo e non lo sarà mai con chi non ha mai fatto i conti col fascismo, e vede nella pacificazione un colpo di spugna da dare sulle responsabilità, sulle colpe, in nome di un presunto egualitarismo morale che vuole vittime e carnefici sullo stesso piano".