"Nessuna segnalazione alla polizia locale. I cittadini non si nascondano e ci incontrino"

"La musica è cessata alle 22, non è pervenuta alcuna segnalazione alla municipale, il centro storico non è mai stato così vivo. I residenti dei teatri non si nascondano e vengano ai tavoli con noi a dialogare". Risponde punto su punto l’assessora al centro storico e al commercio, Mariafrancesca Sidoli. "L’ascolto e il dialogo fra istituzioni e cittadini necessitano prima di tutto di trasparenza e correttezza – premette – rivolgo pertanto nuovamente l’invito ai “residenti della zona Teatri” a non limitarsi ad una poco autorevole espressione di opinione e di gusti personali attraverso lettere anonime ai giornali, ma di richiedere gli incontri diretti che rientrano nel pieno delle prerogative dei cittadini perché il confronto sia costruttivo e non risulti, come pare dalle lettere non firmate, una pretestuosa ricerca di polemica". Sul mercato europeo puntualizza: "Facendo le dovute verifiche, ci risulta che ieri (venerdì, ndr) la musica sia cessata alle 22 e che alla polizia locale non siano arrivate segnalazioni o richieste di intervento".

L’assessora poi entra nel merito dell’offerta: "Vorrei fermare le immagini di questo ultimo mese, e di tutta l’estate, di un centro particolarmente animato: in piazza della Vittoria abbiamo visto oltre 40 band reggiane esordienti con tanti stili musicali, le scuole di danza, i musicisti della Lepido, il tango, mercatini e grilli tricicli. Il cartellone di settembre ha visto una Giareda colma di visitatori, il festival di Emergency, l’inaugurazione di piazza San Prospero, le esposizioni artistiche di Montmartre, il festival Dinamico al Parco del Popolo e le collaborazioni culturali col nostro Teatro nell’ambito del festival aperto, solo per citare i principali. Non solo dj set o street food, apprezzati o no a seconda dei gusti, ma tante diverse iniziative messe in campo dall’Amministrazione o da privati in collaborazione con l’ente, offrendo occasioni di venire in centro, sostenendo le sue attività commerciali". Infine: "Il centro vive di equilibri e di istanze da sempre delicate che necessitano continua mediazione – conclude Sidoli – le cui criticità e complessità vanno affrontate non con spirito di bandiera ma con collaborazione e compartecipazione. Rivolgo ancora la disponibilità ai “residenti della zona Teatri” a un incontro per conoscerci e confrontarci. E li invito al prossimo appuntamento di tre giornate di “cibo e genti dell’Emilia” che si svolgerà in centro con l’enogastronomia reggiana protagonista".

Il ‘mercato europeo’ è stato organizzato da Confesercenti. "Le iniziative di street food sono iniziative per le famiglie e non portano mai le persone a ubriacarsi – ha replicato ilpresidente Dario Domenichini – Anche perché, per esempio la birra venduta agli stand è di qualità e non è commerciale. Diventa dispendioso ubriacarsi. Quindi alcolici e bottiglie di vetro delle quali parla il comitato, provengono da altrove perché in quanto vietate, non vengono vendute nei truck. Lo street food porta persone e quindi rende sicuri i luoghi. Musica alta? Su questo posso anche comprendere, tant’é che oggi (ieri, ndr) abbiamo chiesto agli stand di sospendere la musica. Laddove possiamo, andiamo incontro ai cittadini. Ma non si critichi sempre tutto...".

