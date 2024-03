"Nessuna sfiducia, solo un chiarimento"

La convocazione di un incontro con i volontari dell’associazione di Protezione civile Icaro non voleva "sfiduciare" il direttivo del gruppo, "ma solo incontrare i soci per comprendere le problematiche che avevano portato alle dimissioni del presidente, tentando di chiarire ogni possibile problema".

L’altra sera, nel corso della riunione dei giunta, i sindaci dell’Unione comuni Pianura reggiana, nel distretto di Correggio, hanno affrontato anche l’argomento ’Icaro’, dopo che l’intero consiglio direttivo si è dimesso dall’incarico, sospendendo così pure ogni tipo di attività sul territorio, svolta ormai da 31 anni con grande impegno.

"Non è stata convocata una assemblea straordinaria – dicono i sindaci –, ma solo un incontro per comprendere meglio la situazione dopo le dimissioni del presidente, di cui ufficialmente non sapevano nulla. Ci siamo sentiti coinvolti per l’importanza dell’associazione per il territorio, oltre che per la convenzione che ci lega a Icaro".

Ora resta la speranza che possa essere convocata al più presto – forse entro metà aprile – l’assemblea dei soci per eleggere il nuovo consiglio direttivo di Icaro, con l’elezione del nuovo presidente e il riavvio dei servizi sul territorio per le emergenze o le attività ordinarie. Fino a quel momento eventuali interventi di Protezione civile nel distretto della Pianura (Correggio, Campagnola, San Martino in Rio, Rio Saliceto, Rolo e Fabbrico) saranno effettuati dal Coordinamento provinciale, oltre che dai gruppi delle sedi limitrofe.

