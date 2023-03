"Nessuna società rimanga indietro"

"Premesso che di questo progetto di riqualificazione ho letto attraverso gli organi di stampa, e non ne conosco gli elementi nel dettaglio, non posso che salutare con favore un investimento di questo tipo. È sicuramente un’opportunità per la città a tutti i livelli".

È questo il commento ‘a caldo’ di Luca Bosi, vicepresidente di Nuova Sportiva che ha in gestione la piscina di via Melato: l’elemento centrale attorno cui ruota l’intero progetto di riqualificazione di quell’area in cui sono presenti, oltre all’impianto natatorio, anche il campo d’atletica. "Per quanto ci riguarda noi abbiamo una convenzione con il Comune che andrà a scadenza nel giugno del 2026 – aggiunge Bosi –. La nostra esperienza si sarebbe comunque conclusa in quel momento. Magari avremmo potuto considerare l’idea di riproporci come gestore in assenza di un intervento di questo tipo, ma, vista anche la tipologia di investimento che verrà compiuto, è credibile che a gestirlo sia la stessa società che metterà i soldi". Anche se, su questo aspetto, Bosi non chiude le porte a priori: "È chiaro che se la società spagnola cui è stata demandata l’implementazione della riqualificazione volesse aprire un’interlocuzione con una società che ha in gestione una quindicina di impianti e che è tra i primi gestori di impianti sportivi in Italia, noi siamo assolutamente a disposizione. Sarebbe una grande opportunità e dove ve ne sono noi non ci tiriamo certo indietro". Quello su cui però il vice presidente Nuova Sportiva pone l’accento è che nessuna delle società che oggi utilizzano l’impianto di via Melato dovrà essere lasciato indietro: "Questo è un aspetto che voglio sottolineare in modo chiaro. Credo sia assolutamente auspicabile che società come Reggiana Nuoto, Csi, Uisp e tutte le altre che utilizzano la struttura da anni possano continuare ad avere gli spazi che meritano per proseguire al meglio la loro attività".

ni. bo.