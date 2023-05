"Nessuna solidarietà da Reggio dopo la strage"

Non usa mezzi termini, il sindaco di Cutro. "Lo strappo con Reggio Emilia? Non l’ho creato io. La mia frase sulle interdittive è stata male interpretata, non ho mai detto di essere contro le interdittive, ho solo chiesto più puntualità perché le mele marce sono dappertutto. Io i voti della ’ndrangheta non li voglio, se potessi li impiccherei gli ’ndranghetisti".

E ancora: "Da Reggio Emilia nessuna visita per dimostrarci solidarietà dopo la strage di migranti del 26 febbraio. Sono venuti da mezzo mondo, sono venuti i ministri, ma non da Reggio. Neanche una telefonata".

Così il primo cittadino della cittadina calabrese è intervenuto a gamba tesa nel dibattito sui rapporti fra le due città, mutati dopo l’inchiesta Aemilia, durante la presentazione di un libro – ’Il sindaco di tutti’ di Salvatore Migale – nei giorni scorsi proprio a Cutro, nell’ambito delle giornate della festa del Crocefisso, che si svolge ogni sette anni.

Lo riporta un articolo del Quotidiano del Sud firmato da Antonio Anastasi.

Ceraso ha voluto così rispondere alla domanda posta dal giornalista reggiano Stefano Morselli, presente all’evento calabrese, sulla mancata partecipazione dei sindaci emiliani alla festa del Crocefisso; una mancata presenza opposta alle manifestazioni del passato, dove le fasce tricolori emiliane erano invece massicciamente presenti, a sottolineare il legame fra i due territori, in virtù della copiosa presenza di cittadini cutresi emigrati in Emilia dagli anni Cinquanta in poi.

Durante la serata era però presente – anche in rappresentanza del municipio di Reggio Emilia – la consigliera comunale di origine cutrese Palmina Perri.

Pina Bruni, la moderatrice dell’evento – che si è incentrato largamente sul rapporto fra Cutro e la nostra città – ha proposto invece di ripartire "dal protocollo d’intesa stilato nel 1995 dagli ex sindaci Migale e Spaggiari".