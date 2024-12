Nessuna sorpresa per il 7 gennaio. De Pascale oratore ufficiale, festa con i medagliati dello sport

È tutto pronto per la giornata nazionale della bandiera in cui, il prossimo 7 gennaio, si festeggerà il 228esimo anniversario dalla nascita del primo Tricolore. La giornata di festa, purtroppo, vedrà ancora una volta la mancanza delle cariche politiche parlamentari a cui non sono mancate polemiche per aver snobbato un evento che, sicuramente, meriterebbe più attenzione. Ci sarà invece, il neo-presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, affiancato da atleti tricolori, scrittori, orchestra e corpi di danza, con la media partnership di Radio 2 e la conduzione della popolare trasmissione radiofonica ‘Caterpillar’.

"Abbiamo rivisto profondamente le celebrazioni della Giornata della Bandiera - dice il sindaco Marco Massari - perché, accanto al doveroso rispetto istituzionale dovuto a questa giornata, riteniamo che esistano molti linguaggi per raccontare cosa rappresenta la bandiera e con maggiore freschezza sia possibile raggiungere un pubblico più vasto per veicolare i valori del Tricolore. Lo Sport è un veicolo di diffusione importante di questi valori, con l’impegno di nostri concittadini campioni sportivi che con il loro talento portano il Tricolore in Italia e nel mondo, in primis alle Olimpiadi. Il programma del 7 gennaio prevede altresì i momenti istituzionali che vedranno ospite ed oratore ufficiale il neo-presidente regionale, Michele De Pascale. Ringrazio dell’interessamento il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, che non potrà essere presente, ma che sicuramente ci onorerà della sua presenza in una prossima edizione".

Il programma prevede alle 9.30 la suonata a distesa della Campana Civica, quale segnale di apertura delle celebrazioni che inizieranno alle 9.45 in Piazza Prampolini con alzabandiera e inno nazionale. Si prosegue alle 10.15 in sala del Tricolore con la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a due nuovi cittadini, ai quali sarà consegnato il racconto inedito dello scrittore Giorgio Falco, autore di numerosi romanzi e insignito di premi letterari nazionali come il Premio Mondello, che ha composto proprio per la Giornata nazionale della Bandiera un racconto dedicato.

Alle 11.15 la scena si sposta al teatro Valli dove interverranno Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia e Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; a seguire ‘La Bandiera della Cittadinanza’ con gli atleti olimpici Stefano Baldini (Oro Atene 2004, maratona), Yassin Bouih (siepi), l’atleta paralimpica Ana Maria Vitelaru (handbike) che dialogheranno con le giornaliste Emanuela Audisio (Repubblica) e Sara Zambotti (Caterpillar). Sono previsti, inoltre, altri eventi collaterali.