"Nessuna traccia del bilancio, ormai siamo fuori tempo massimo"

I consiglieri di opposizione di "Brescello che vogliamo", guidata dall’ex sindaco Elena Benassi, chiede spiegazioni urgenti all’attuale amministrazione comunale in merito alla mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti. "A tre settimane dalla scadenza prevista, il Comune di Brescello – chiedono dai banchi della minoranza – ha ricevuto delle diffide? Al momento non abbiamo avuto risposte, ma siamo convinti che il prefetto di Reggio Emilia si sia già attivato nei confronti dell’amministrazione comunale. Quello che sappiamo è che siamo già fuori tempo massimo e ci risulta che il Comune di Brescello sia l’unico nel Reggiano che non ha approvato il bilancio di previsione nei termini di legge, nemmeno con un atto della giunta. Mai si era verificata una situazione del genere, neanche quando si è amministrato in condizioni ben più complesse delle attuali, con variabili imprevedibili che hanno fatto saltare qualsiasi previsione e hanno comportato costi non preventivati". E aggiungono: "In merito al bilancio ci risultano aumenti significativi delle tariffe per chi frequenta il nido e la scuola d’infanzia (parliamo anche di 90 euro in più al mese), aumenti nelle tariffe del trasporto scolastico e dei pasti scolastici, aumenti delle tariffe per gli ospiti della Casa Residenza Anziani (aggiuntivi rispetto alle disposizioni regionali), con la conseguenza del suo svuotamento perché divenuta troppo cara. E poi l’applicazione dell’aliquota massima dell’Irpef (0,8%) con l’abolizione degli scaglioni in base al reddito. Tutte manovre che mettono in ginocchio i nostri cittadini, i quali stanno già ricercando i servizi (essenziali e non) altrove. Se da un lato quindi le tasse crescono e i servizi piangono, dall’altro il Comune ha scelto di accollarsi direttamente la gestione di una parte degli eventi: il prossimo è la festa del Primo Maggio, organizzata direttamente dal Comune. Con quali risorse?"