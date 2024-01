"Nessuna variazione alle imposte: fondamentale il gioco di squadra"

"Nessuna variazione alle tariffe dei servizi a domanda individuale e alle imposte e un paese che dialoga in tutte le sue parti". Sono i dati che emergono dal bilancio di previsione 2024-2026 approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Campegine, con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione. Un documento all’interno del quale spiccano diverse significative voci di investimento. Prima di entrare nel dettaglio dei numeri, il sindaco Alessandro Spanò ha voluto tracciare un bilancio complessivo dell’anno trascorso, sottolineando innanzitutto la soddisfazione per l’intenso lavoro svolto dagli uffici comunali su richiesta dell’amministrazione. In particolare, ha voluto mettere in evidenza la stretta rete che si è creata con tutti gli attori del territorio: le associazioni di volontariato, la dirigenza scolastica e gli insegnanti, il personale degli asili, le case di riposo, le forze dell’ordine. "L’amministrazione – ha spiegato il sindaco – ringrazia tutti questi soggetti per la forte collaborazione attuata a beneficio di una comunità che a nostro avviso può contare su un sistema che funziona. A causa delle limitate disponibilità economiche che caratterizzano sempre più i bilanci dei Comuni, diventa fondamentale fare rete e dialogare con tutte le parti del paese, oltre alla capacità di aderire e partecipare a bandi degli enti sovraordinati per reperire risorse da investire sul territorio e per questo occorrono visione e programmazione".

Tra le voci più rilevanti si segnalano 4 milioni e 305mila euro per l’istruzione e il diritto allo studio, un milione e 46mila euro per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, 598mila euro per i trasporti e il diritto alla mobilità (tra cui figurano come previsti investimenti 364mila euro per la manutenzione stradale) e 652mila euro nelle politiche sociali e per le famiglie. Emergono anche 146mila euro per le politiche giovanili, sport e tempo libero, fondi questi a supporto di quelle associazioni che consentono lo svolgimento di attività sportive e culturali. Calano, inoltre, l’indebitamento dell’ente e il debito procapite, destinato a scendere dagli attuali 287,82 euro ai 258,88 euro previsti per il 2026. Nel corso della seduta, è stata anche approvata la nota di aggiornamento al Dup, il documento di programmazione 2024-2026, illustrato dall’assessore Giusy Mendrano, che ha fatto il punto sui recenti e prossimi investimenti. Tra questi, si segnala l’affidamento dei lavori e l’avvio del cantiere per la riqualificazione di palestra e auditorium cui farà seguito, nei prossimi mesi, quella della scuola secondaria di primo grado (grazie a finanziamenti Pnrr) e, conseguentemente, il noleggio di prefabbricati all’interno dei quali saranno trasferiti gli studenti. Inoltre, l’amministrazione ha affidato lo studio di fattibilità per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico dell’asilo, sempre nell’ottica di rendere gli edifici scolastici più sicuri e performanti. Novità anche in merito all’organico dei dipendenti, con l’arrivo di un operaio a tempo indeterminato, di una nuova figura che si alternerà tra ragioneria e anagrafe e di una provvisoria figura di responsabile dell’ufficio tecnico da un altro ente che resterà fino al termine della selezione aperta dal Comune.