"Nessuno ci ha convocato al tavolo"

"Il Comune di Casalgrande non è stato invitato a un tavolo in Prefettura a Modena per il ponte della Veggia". Dal municipio di Casalgrande, attraverso una nota, viene precisato che il Comune, nella persona del sindaco Giuseppe Daviddi, "smentisce categoricamente di aver partecipato a qualsivoglia ‘tavolo per fare il punto sulla chiusura ormai prossima del ponte della Veggia’. Tavolo che si sarebbe tenuto presso la sede della Prefettura di Modena nella giornata di lunedì 19 maggio riguardo al quale il Comune di Casalgrande non ha ricevuto inviti a prendervi parte".

Al ‘tavolo’ a Modena il Comune di Casalgrande non ha quindi preso parte. "Alla luce del fatto – si legge in un comunicato – che ancora adesso il Comune comproprietario della struttura non abbia ufficialmente contezza di ciò che è emerso dal meeting di lunedì, è lecito aprire una seria riflessione su come sia possibile condividere la responsabilità dell’esecuzione di un’opera strategica e fondamentale per tutta la comunità che vive e lavora nel comprensorio ceramico, sia dal lato modenese che da quello reggiano, e che andrà necessariamente ad impattare anche sui territori limitrofi".

Dal municipio sottolineano inoltre che più volte, in tutte queste settimane, "questo Comune ha richiesto incontri, meeting e redazione di protocolli condivisi con le esclusive finalità di pervenire all’ottima riuscita dell’opera e, al contempo, mitigare il più possibile i disagi che inevitabilmente si andranno a creare". Il Comune ribadisce inoltre la sua "completa disponibilità a partecipare a tavoli istituzionali e strategici con quello spirito costruttivo e altrettanta fermezza che l’hanno sempre contraddistinto in tutti questi mesi di discussioni sul tema della riqualificazione del ponte, nel pieno rispetto delle diverse responsabilità in capo alle parti attrici di questa progettualità".

Intanto questa sera, alle 20.45 alla sala Espositiva Gino Strada a Casalgrande, si terrà un’assemblea pubblica sui lavori del ponte di Veggia alla presenza del sindaco Daviddi, assessori, consiglieri, tecnici e rappresentanti del consiglio di frazione di Veggia.

"Sarà un’occasione propizia per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del ponte di Veggia e tutto ciò che ruota attorno a questa opera strategica per la viabilità dell’intero comprensorio ceramico e non solo", ha rimarcato il primo cittadino Daviddi.

Matteo Barca