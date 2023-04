"Nessuno l’ha aiutata con i documenti"

"Per Saman i documenti erano fondamentali e se si fosse disinnescata nella sua testa questa pressante urgenza di avere per le mani un documento valido per costruire un suo futuro, magari si sarebbe anche un pò tranquillizzata". Così l’avvocato Barbara Iannuccelli che assiste Ayub Saqib, il fidanzato della ragazza uccisa, come parte civile (assieme al collega Claudio Falleti) e che in aula ha posto quesiti sui documenti alle due assistenti sociali, così ha sintetizzato la questione: "La mia domanda è stata: voi sapevate che il permesso di soggiorno di Saman era scaduto il 30 settembre 2020? La prima assistente sociale non mi ha saputo rispondere, la seconda ha detto di aver visto a gennaio la foto del permesso di soggiorno di Saman. Io – ha aggiunto – esco da quest’udienza con una consapevolezza tristissima: tutti sapevano che il permesso era scaduto e invece che attivare tutte le procedure di regolarizzazione di una maggiorenne straniera in Italia, nessuno ha attivato nulla". L’assistente sociale Federica Beggi ha anche riferito che, da sue verifiche, "non risultava che Saman avesse mai avuto un medico o un pediatra". A margine dell’udienza è intervenuta anche Teresa Manente, avvocato di parte civile di ‘Differenza donna’: "Saman aveva denunciato di essere stata picchiata in casa e di non poter frequentare nessuno. All’ordine di allontanamento avrebbe dovuto seguire un procedimento per maltrattamenti a carico dei genitori, reato procedibile d’ufficio. Invece è seguito solo un decreto penale di condanna per un tentativo di matrimonio forzato, punito da 1 a 5 anni. A mio parere vi è stata una sottovalutazione assoluta da parte di tutte le istituzioni: servizi sociali, carabinieri e Procura. Una sottovalutazione dovuta anche forse a una mancata specializzazione di una cultura".

al. cod.