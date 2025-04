"Nessuno raccoglie i rifiuti indifferenziati"

Sono segnalati problemi e disagi legati alla raccolta dei rifiuti in alcune zone di Correggio. "Da mesi – la protesta di Gianni Tasselli, ex consigliere comunale che abita a Correggio – non mi vengono ritirati da Iren i rifiuti indifferenziati. Le varie segnalazioni, anche a Comune e Urp, non hanno fatto ripristinare il servizio. Addirittura la scorsa estate i rifiuti indifferenziati sono rimasti in strada per tre mesi. Ogni segnalazione non ha avuto seguito se non ripetuta. Anzi, ho richiesto perfino un urgente intervento di derattizzazione al parco Enzo Biagi perchè i topi arrivano nel mio giardino dalla strada. Operazione che è stata compiuta tempestivamente. Ma il problema nell’attività di raccolta resta ancora: da settimane non vengono ritirati i rifiuti, nonostante ben tre segnalazioni inoltrate agli uffici preposti. Ci sono problemi di carattere igienico sanitario, ma anche di una vera e propria interruzione di un pubblico servizio, oltretutto pagato con recenti aumenti di tariffa. Che cosa possiamo fare?".