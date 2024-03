"Nessuno speculi sulla morte di papà. Non l’hanno ucciso per motivi politici"

"Non c’è nessun movimento politico dietro la morte di nostro padre. E neppure dietro questa tragedia si nasconde qualche agenzia estera".

Lo vogliono chiarire i familiari di Harpal Singh, il 59enne autotrasportatore di origine indiana, che abitava a Mantova ma era di casa a Novellara, dove aveva contributo a fondare il grande Tempio Sikh di via Bandni. Un omicidio commesso un mese fa vicino Prato, in Toscana. I due presunti assassini – due pachistani di 22 e 30 anni – sono stati fermati e arrestati dai carabinieri, mentre tentavano di fuggire all’estero.

"La sua morte – confida Sukpreet Singh, uno dei figli – è stata un colpo devastante per la nostra famiglia, e desidero dissipare ogni possibile confusione in merito alle circostanze. Contrariamente a voci infondate e teorie speculative che hanno circolato, la morte di mio padre non è collegata a nessun movimento politico o agenzia estera. Attualmente le indagini sono in corso e i presunti responsabili sono stati individuati. È fondamentale sottolineare che il motivo di questo tragico evento non ha alcuna correlazione con dispute politiche o altre speculazioni. Mio padre, Singh Harpal, era un uomo di principi, con una dedizione senza pari alla sua famiglia e alla sua attività di autotrasportatore. Durante la sua vita, ha lavorato instancabilmente per sostenere coloro che gli stavano vicino, dedicandosi al benessere della sua comunità. Chiedo con rispetto che la memoria di mio padre venga trattata con dignità e che ci sia cautela nell’affrontare questo tema delicato".

La famiglia di Harpal Singh "sta cercando giustizia e chiarezza in questo momento difficile, e qualsiasi manipolazione della verità è avversata".

Antonio Lecci