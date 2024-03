Nesta pronto alla sfida in Calabria: "Gara dura, ma dobbiamo far punti"

Mister Nesta, la sua Reggiana propone un buon calcio, ma non riesce più a vincere: come si spiega questa abbuffata di pareggi? Addirittura 15 che ci pongono ai primi posti tra tutti i campionati europei…

"È difficile rispondere, perché non demeritiamo quasi mai, ma spesso sbagliamo l’ultima scelta. In passato ho allenato il Perugia che era da tanti anni in Serie B ed era consolidato, poi il Frosinone che aveva una squadra per andare in Serie A, ma anche a Miami era team di vertice. Qui è diverso, siamo in una fase in cui dobbiamo costruire e crescere, però se devo essere sincero se nelle ultime tre partite (con Brescia, Sudtirol e Ascoli, ndr) avessimo fatto 9 punti non avremmo rubato nulla. Purtroppo non è stato così e dobbiamo rimediare, cercando anche di più la porta e non sbagliando le ultime scelte, lo ripeto".

Quache settimana fa aveva indicato a 43 punti la quota salvezza.

"Sì, secondo me a 43 sei salvo alla grande, però adesso per noi è inutile fare calcoli, dobbiamo fare più punti e stop".

Può esserci finalmente una chance in attacco per Blanco?

"Sì, adesso è pronto. Sapete che faccio sempre un po’ fatica ad inserire i nuovi perché hanno bisogno di tempo per capire quello che voglio. Reinhart? Ha caratteristiche simili a quelle di Bianco che faccio molto fatica a togliere…".

La settimana prossima ci sarà l’udienza sul caso Portanova fissata dalla Figc, crede che la situazione lo stia condizionando?

"Manolo effettivamente è un po’ calato, ma diventa difficile capire quanto sia una componente fisica e quanto mentale, speriamo riprenda la condizione dei primi mesi e riparta".

Okwonkwo non è ancora pronto per fare uno spezzone?

"Può essere pronto per giocare 15 minuti, ma se devo mettere una punta in più, adesso Pettinari sta meglio di lui. Sono scelte che si fanno e in questo momento la penso così".

Ma può fare solo la seconda punta o anche la prima?

"È una seconda di ‘gamba’ che in certe situazioni può fare anche la prima. Chiaramente non stando fermo là davanti ad aspettare, ma facendo degli strappi, perché è uno che allunga. È un giocatore che deve stare bene perché spende moltissimo".

A proposito di attaccanti, dovrete fermare Iemmello, uno dei più in forma…

"L’ho avuto al Frosinone. Ha avuto qualche problema ma adesso sta tornando ai suoi livelli. È un giocatore da A, sa fare tutto dalla trequarti in avanti: lega il gioco, si sposta in area e sa come colpire. Dovremo stare attentissimi a lui ma non solo…".

Il Catanzaro soprattutto in casa è uno schiacciasassi.

"Sarà una gara difficilissima per noi, ma l’importante è che non restiamo a metà strada: o li andiamo a prendere alti o li aspettiamo. In ogni modo cercheremo di giocarcela al massimo con quelle che sono le nostre caratteristiche".