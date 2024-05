Nestola vicecampionessa d’Italia: "Ora il grande sogno: gli Europei"

Sara Nestola, la 23enne atleta della Corradini Rubiera ricomincia nel 2024 un po’ dove aveva chiuso il 2023.

In realtà nel 2023, in categoria Promesse, ha vinto tutto di tutto, mentre quest’anno sale tra gli Assoluti e la vita si fa un po’ più dura.

In ogni caso a Potenza ha vinto la medaglia d’argento ai campionati italiani dei 10.000 metri in pista, gara forse non partecipatissima, ma come si dice in questi casi gli assenti hanno sempre torto.

"Ho chiuso a 5 secondi dal mio personale in 33’08’’40 e sinceramente speravo di andare un po’ più forte, visti i riscontri degli allenamenti. Siamo andate di conserva sino a metà gara, poi Anna Arnaudo ha strappato e ha preso metri di vantaggio. Per 4 chilometri la tenevo ben in vista, ma poi lei ha fatto un gran finale chiudendo in 32’40’’81. Per quanto mi riguarda è il mio primo podio senior e quindi non mi lamento".

Obiettivi a breve? "Il grande sogno sono gli europei di Roma fra un mese, dove ho una posizione di ranking sia per i 10.000 in pista sia per la mezza maratona, che mi piacerebbe di più. Quindi lavoro a testa bassa per farmi trovare pronta alla possibile convocazione, forse farò una gara, ma solo come test".

• A Potenza c’era anche Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio, sesta promessa e 14° in totale in 31’24’49’’. Gara vinta da Pietro Riva, allenato da Stefano Baldini come la Nestola.

• Altro nome importante è quello di Yassin Bouih che ha vinto i 3000 siepi disputati a Conegliano nel tempo di 8’29’’92.

• A Modena si sono disputati i campionati regionali di prove multiple con diversi reggiani sul podio. Sofia Galeotti ha vinto l’eptathlon allieve con 4061 punti, terza Carlotta Mastronardi con 3012. Tra le assolute, seconda Anna Fabbi con 3717 punti. Tra i maschi secondo posto per Francesco Bigi tra gli allievi con 4783 punti, tra gli juniores secondo Paolo Magnani con 5460.

• A Reggiolo, nelle gare giovanili, il miglior risultato femminile è quello di Emma Venturi sui 60 Ragazze in 9’’6 e tra i maschi è buono il 13.98 colto da Michael Iovine nel getto del peso cadetti, con tanto di record personale. Per gli atleti targati Atletica Reggio, quinto posto di Patrick Francia nella Maratonina di Scorzé chiusa in 1h11’44’’.

• A Dozza successo di Isabella Morlini nel Dozza Wine Trail (17 km, d+ 650m); con il crono di 1h33’38’’.

• A Sassuolo, sesto posto di Chiara Vitale nella Saxo Oleum Run (21,1 km) 1h,47’24’’.

