Neve e pioggia a Reggio Emilia, disagi in Appennino e pianura: continuano i blackout

Reggio Emilia, 9 dicembre 2024 – La neve abbondante in Appennino e la pioggia caduta in pianura continuano a creare problemi nel reggiano. La montagna si è svegliata con diversi centimetri di coltre bianca accumulata nella notte dove non ha terminato un attimo di fioccare. In mattinata ha smesso per poi riprendere intorno a mezzogiorno sul crinale a quote alte, ma nel pomeriggio le previsioni meteo indicano una ripresa delle nevicate.

Mentre tra collina e bassa sotto monitoraggio soprattutto fiumi, torrenti e corsi d’acqua che si sono ingrossati raggiungendo il livello d’allerta. Incessante il lavoro di vigili del fuoco con diversi interventi soprattutto per liberare le strade da alberi e piante cadute per il peso della neve. Presidio costante anche di carabinieri, polizia locale e polstrada sulle principali arterie.

Città e collina: forti disagi

Forti disagi stamattina e alcune tratte chiuse sulla tangenziale di Reggio complice alcuni sottopassi allagati (via Torelli, via Albania, via Beziera e i ciclopedonali Bell’albero presso il Conad Le Querce e quello di via Gattalupa) col traffico riversato sulla viabilità comunale che ha creato rallentamenti. Problemi anche sulla circolazione ferroviaria della linea Reggio-Sassuolo che è stata sospesa per gli allagamenti verificatisi in particolare sui binari di Bosco di Scandiano finiti sott’acqua: Fer ha messo a disposizione bus sostitutivi. “Si prevede che i treni possano tornare operativi entro la serata”, recita però una nota stampa diramata a mezzogiorno dal municipio scandianese. Cancellati diversi treni anche sulle altre linee regionali, anche a causa di uno sciopero dei sindacati Sgb che hanno aggiunto ulteriori disagi.

Montagna: scuole chiuse

Stamattina sono rimaste chiuse le scuole di cinque comuni: Casina, Carpineti, Baiso, Toano e Viano. Polemiche a Castelnovo Monti dove invece sono rimaste aperte coi cittadini – che si sono sfogati sui social contro l’Amministrazione così come critiche sono arrivate dalle opposizioni – rimproverati dal sindaco Emanuele Ferrari: “Devo dire con qualche rammarico che ieri per la scelta di mantenere le scuole aperte abbiamo ricevuto diverse critiche: in realtà stamattina l’arrivo alle scuole, pur con le normali difficoltà che può causare la più consistente nevicata arrivata negli ultimi 4 anni, non ha visto eccessivi problemi. Anche i mezzi pubblici hanno viaggiato regolarmente e in sicurezza. Voglio ricordare che la scuola è un servizio primario”. Nel pomeriggio, in virtù delle previsioni meteo, verrà presa una decisione per la riapertura delle scuole per domani, nei cinque comuni che le hanno tenute chiuse.

Strade a Castelnovo Monti ancora piene di neve con gestione spazzaneve sotto accusa

Ancora blackout

Restano però ancora criticità in tutto l’Appennino per quanto riguarda blackout diffusi a macchia di leopardo. Le situazioni più pesanti riguardano soprattutto frazioni di Casina, Viano e Castelnovo Monti, alcune al buio e senza energia elettrica da ieri sera. Gravi disagi soprattutto per coloro che non hanno generatori alternativi e si alimentano solo con l’elettricità o stufe a pellet collegate alla corrente. A pagare il prezzo più alto disabili e allettati che non possono essere alzati tramite i sollevatori. Problemi anche per le aziende della montagna che stanno facendo i conti con l’assenza di rete internet. Enel ha messo a disposizione un numero per segnalazioni: 0522 803500. Nella notte disagi anche a Villa Minozzo per la caduta a filo strada di un cavo elettrico sulla Sp9. Alle 4,30 è stata disposta la riapertura grazie all’intervento dei tecnici. Sul posto anche il sindaco Elio Ivo Sassi, nonché consigliere provinciale con la delega all’Appennino.

Polemiche anche per quanto riguarda la gestione degli spazzaneve. “Sappiamo di avere ancora dei problemi, sui quali lavoriamo ininterrottamente dalle prime ore di domenica.

Continua l’opera di sgombero da strade, parcheggi e marciapiedi: su questi ultimi purtroppo questa mattina abbiamo registrato qualche ritardo ma stiamo intervenendo”, ha fatto sapere Ferrari, presidente dell’Unione Montana. La Statale 63, rispetto a ieri che ha sofferto molto con diverse auto bloccate e altre fuori strada, stamattina risulta pulita. Nelle prossime ore dovrebbe riaprire la Sp107 tra Carpineti e Baiso chiusa ieri in serata per il pericolo caduta alberi dopo che una grossa pianta era finita sopra una vettura.

Torrente Crostolo in piena a Santa Vittoria di Gualtieri

La situazione nella bassa

La situazione più problematica riguarda l’allerta arancione per criticità idraulica causata dagli allagamenti dovuti alle abbondanti piogge cadute ieri e allo scioglimento della neve che scende da monte. La più critica riguarda il canale Tassone che è salito notevolmente nella notte a Bagnolo in Piano, tanto che è stato necessario evacuare nella tarda nottata – in via precauzionale – nove persone per il rischio di esondazione. Lo stesso corso d’acqua un mese fa era straripato nell’alluvione. Ma l’intervento di Bonifica e Aipo ha tamponato il rischio che nelle prossime ore dovrebbe rientrare grazie al fatto che il livello si sta stabilizzando. Chiuse alcune strade e sottopassi: a San Tomaso il sottopasso di via Fornaci; il collegamento tra via Sant’Antonio e via Lazzari e via Casaletto. Problemi anche a Novellara in via Levata per altri allagamenti.

Fiumi e corsi d’acqua

Stando al bollettino diramato da Reggio Meteo, questa notte hanno dato segni di nervosismo i torrenti Crostolo e Tresinaro, come fisiologico aumento dovuto alle ingenti piogge che hanno investito la Pianura e la Pedecollinare ieri sera. Piogge che per certi versi hanno ricordato quelle di fine ottobre, ma che fortunatamente sono cadute in modo più "diluito" nel tempo. Questo ha permesso ai torrenti di far defluire meglio le piogge meteoriche verso le foci.

Il Crostolo attorno alle 13 tocca soglia 2 a Santa Vittoria, ma in fase di calo e si riporterà sotto questo valore. L'onda di piena sta raggiungendo ora il Po a Gualtieri. Il Tresinaro ha visto un secondo colmo di piena transitare nella notte tra Scandiano e Rubiera per poi confluire nel Secchia senza disagi. Il monitoraggio prosegue, ma la situazione è in generale miglioramento, complice la lunga pausa di queste ore e le previsioni buone sotto l'aspetto di quantitativi attesi.