Neve a Reggio Emilia: sabato 21 gennaio aprono gli impianti di sci a Cerreto e Ventasso

Neve in anche in pianura in Emilia Romagna, ecco quando: le previsioni meteo

Reggio Emilia, 18 gennaio 2023 – L’Appennino è già bianco e le previsioni meteo annunciano ancora neve. E così, via agli impianti sciistici sabato, finalmente si scia anche sull’Appennino: impianti aperti a Cerreto Laghi e a Ventasso Laghi, è in corso la battitura delle piste, aperte le strade di accesso alle località. ‘Ecce neve’, finalmente è arrivata una ricca coltre di neve in montagna a placare gli animi di coloro che, al 18 gennaio, già volgevano lo sguardo alla primavera convinti che l’inverno fosse ormai una stagione appartenente al passato e invece eccolo qui, pronto a recuperare il tempo perduto con neve e gelo ovunque. Sono i frutti della stagione invernale non sempre graditi ma utili sotto molti aspetti.

Nella parte alta delle stazioni sciistiche dell’Appennino reggiano già ieri si misuravano oltre 50 centimetri di neve che, stando alle previsioni delle prossime ore, il manto nevoso è destinato ad aumentare con grande gioia degli appassionati di sport invernali che non vedevano l’ora di buttarsi, con gli sci ai piedi o lo snowboard, giù per le discese di Cerreto Laghi o Ventasso a grande velocità. Straordinario lavoro degli operatori delle stazioni sciistiche sia oggi che domani per rendere il comprensorio sciistico con tutte le sue piste battute ed agibili nella massima sicurezza. Sono aperte anche le baby-piste, ossia gli impianti per bambini e principianti

con disponibilità di naestri di sci.

Febbio è l’unica stazione che rimane ferma, per problemi legati alle autorizzazioni degli impianti. Con la neve si aprono altre opportunità di divertimento con percorsi di sci da fondo e ciaspole.

La neve non è solo divertimento, ma è anche lavoro, infatti già da due giorni su tutte le strade dell’alto Appennino (statale 63, strade provinciali e comunali), sono schierati i mezzi spazzaneve e spargisale, pronti ad intervenire laddove si renderà necessario per mantenere le strade transitabili in sicurezza.

Le pattuglie della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine, controlleranno il traffico degli automezzi su tutta la rete stradale dell’Appennino, pronte ad intervenire qualora sia necessario per qualche auto in panne. Va ricordato l’obbligo di catene montate o gomme da neve.