"Neve artificiale? Occorre guardare ai possibili usi"

Replica al consigliere di minoranza Emiliano Pedrini, il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti (foto), sull’uso di neve artificiale in appennino. Polemica sollevata dalla presidente di Lega Ambiente Appennino, Nuccia Mola. "E’ doveroso difendere le stazioni sciistiche ancora attive sul nostro territorio - afferma Ferretti -. Dopo hanno chiuso, come a Ospitaletto, c’è stato un regresso della località turistica".

"Seppure la stagione sia stata di soli 60 giorni - prosegue Ferretti -, le presenze turistiche invernali a Ventasso sono state di oltre 25000 sciatori, pari a oltre 125000 presenze. Ricordo che in altre regioni gli impianti per la produzione di neve programmata sono usati come sistemi antincendio oltre i 1500 metri di di quota nella stagione calda e vengono creati bacini di raccolta acque per scopo idrico e potabile. Questo è guardare alle necessità d’acqua, oltre lo sci".

Settimo Baisi