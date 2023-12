Neve, asfalto scivoloso. Incidenti e uscite di strada

Un tamponamento tra vetture sotto la neve, ma anche uno schianto tra auto con uno dei veicoli ribaltato in un fossato. Diversi gli incidenti sulle strade della Bassa, favoriti anche dall’asfalto reso viscido da pioggia e neve. Ieri mattina si è temuto il peggio per due operai di origine straniera – un cinquantenne e un sessantenne, residenti a Reggiolo – che si sono ribaltati a bordo di una Seat Ibiza in via Naviglio, alla periferia di Fabbrico. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla, oltre alla Croce rossa di Fabbrico e all’autoinfermieristica. I due feriti sono stati portati in ospedale a Guastalla con traumi di media gravità. Rilievi della polizia stradale di Guastalla. E l’altra sera alle 22 altro incidente, stavolta in via San Biagio a Castelnovo Sotto, sotto la nevicata.

Ad avere la peggio un uomo di 51 anni, abitante in paese, alla guida di una Toyota Ego, raggiunto dal personale della Pubblica assistenza per essere trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni non gravi. Nessuna conseguenza di rilievo per un quarantenne abitante a Brescello, alla guida di una Ford Focus. Rilievi dei carabinieri.

Antonio Lecci