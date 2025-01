Neve e disservizi, Zanni: "Convocheremo Telecom"

"La Provincia convocherà Telecom per chiedere la risoluzione delle problematiche emerse". Ad assicurarlo è il presidente della Provincia e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni (foto) dopo i disagi per i telefoni fissi ancora non attivi dopo la nevicata che l’otto dicembre aveva colpito la nostra provincia. In alcune zone non funzionano regolarmente anche da prima del maltempo. Una situazione che sta purtroppo causando parecchie difficoltà nei comuni di Viano, Baiso, Casina, Carpineti. I sindaci interessati, come riferito nell’edizione di ieri del Carlino, sono dunque molto preoccupati per le tante case isolate per l’impossibilità a telefonare. Il presidente della Provincia, da noi interpellato, ha sottolineato che la Provincia "è al fianco dei sindaci e si sta mobilitando per convocare Telecom. È quindi nostra intenzione, nei prossimi giorni, incontrare Telecom per affrontare la questione che sto seguendo. C’è un problema sul territorio e intendiamo agire come già fatto recentemente anche con Enel".

Nel comune di Viano sono tante le famiglie senza telefono come a Ca’ Bertacchi, parte di Regnano, Gargola, Benale e alcune linee del centro. In alcune zone non sempre funziona nemmeno la copertura del cellulare. Pure la frazione di Levizzano di Baiso è quasi tutta senza telefono fisso. Lamentele per i disservizi anche nel comune di Carpineti e a Banzola-Sordiglio di Casina. Il primo cittadino vianese Fabrizio Corti aveva denunciato che nessuna risposta era arrivata "da parte di Telecom nel sistemare le linee fisse da ormai un mese spente a causa della nevicata dei primi di dicembre".

Corti, dopo l’interessamento del presidente Giorgio Zanni, ora esprime soddisfazione "per l’impegno della Provincia nel convocare Telecom per cercare di risolvere la situazione che sta provocando tanti disagi nel territorio comunale di Viano e in altri paesi della nostra montagna. Ricordo che spesso nelle abitazioni interessate vivono anziani e senza telefono, oltre alle famiglie, ci sono perfino aziende e ristoranti". Il sindaco di Baiso Fabio Spezzani ieri ha riferito che a Levizzano "proseguono i disagi per i telefoni muti: confidiamo, grazie al sostegno annunciato dalla Provincia di Reggio, di risolverli rapidamente".

Matteo Barca