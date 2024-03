’Neve e Natura’, più di 1.300 studenti alla scoperta del Parco dell’Appennino

Il progetto ‘Neve e Natura’ ideato e organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano in collaborazione con gli istituti scolastici e le strutture ricettive (rifugi) del crinale appenninico, quest’anno ha superato ogni record nonostante le bizzarrie di un inverno anomalo. Ben 1.368 studenti di diverse provenienze hanno cavalcato l’Appennino con neve pioggia e sole, senza mai interrompere i loro programmi in qualunque condizione di tempo, perché, secondo gli accompagnatori, è proprio così che si impara a conoscere la natura della montagna nei suoi mutamenti: un mese di ’Cultura d’Appennino’ da ricordare. La carica di oltre 1.300 studenti di 28 istituti che hanno aderito al progetto ‘Neve e Natura’, e che a turni settimanali hanno lasciato il loro cuore in Appennino, si concluderà il 15 marzo. Hanno partecipato studenti degli istituti scolastici dalle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Lucca, Pisa, Massa Carrara e La Spezia, desiderosi di esplorare il territorio ed entrare nel cuore del Parco. Sono partiti dalla Pietra di Bismantova con visita al Centro Laudato Si per poi proseguire verso i rifugi dell’alto Appennino per conoscere meglio le ‘pieghe’ del territorio del Parco. Ieri erano presenti due gruppi di studenti con pernottamento: uno all’Agriturismo Valle dei Cavalieri di Succuso (Ventasso), l’altro al Rifugio Menteorsaro (Villa Minozzo) raggiunto per un saluto dal presidente del Parco, Fausto Giovanelli, che esprime gratitudine e soddisfazione per il successo di questo progetto itinerante. "‘Neve e Natura’ è stato una sfida alla scarsità di neve – ha dichiarato Giuseppe Vignali, direttore del Parco – e lo è sempre stata in fondo, tanto che gli istituti partecipanti hanno confermato il loro impegno, trasformando questo viaggio in un’opportunità unica per comprendere e discutere dei temi cruciali del clima e dell’impatto del cambiamento climatico sul territorio, molto evidente in Appennino". ‘Neve e Natura’, secondo Giovanelli, è una sfida al cambiamento climatico, oggi più che mai valido. "Questo progetto ha funzionato e funziona in febbraio e marzo, i due mesi più caldi della storia – afferma Giovanelli –, ha portato in Appennino in pernottamenti nei giorni feriali di febbraio e marzo, studenti delle scuole del territorio ligure-tosco-emiliano, sia della montagna che della pianura, provenienti dalle scuole delle province di Parma e Reggio. Massa Carrara e La Spezia, e ha dimostrato la validità del suo programma di educazione ambientale, fondato sull’esperienza diretta di soggiorni in Appennino, un approccio che ha dimostrato pieno successo anche sul piano della conoscenza. Qualunque situazione stagionale o meteorologica può essere l’occasione per una nuova e diversa esperienza. A quasi 20 anni dal suo inizio, ‘Neve e Natura’ è un programma vitale e veramente adeguato per interpretare il cambiamento, ma anche le qualità e l’identità dell’alto Appennino con effetti importanti sulla promozione turistica oltre che sulla formazione culturale dei nostri ragazzi". La prossima settimana si chiuderà l’esperienza di quest’anno, una sfidata contro il tempo meteo.

s. b.