Neve e rischio valanghe. L’avviso dei carabinieri: "Pericolo oggi e domani"

Il Servizio Meteomont emiliano-romagnolo dei Carabinieri lancia l’allerta per il rischio di valanghe dopo "le recenti nevicate cha hanno coinvolto l’intero settore montano della regione": un avviso che vale anche per il nostro territorio, anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto domenica scorsa quando quattro scialpinisti sono stati travolti da una slavina sul Monte Cusna.

Il manto nevoso, che alle quote più alte "raggiunge anche un metro di altezza", è infatti "ancora in fase di assestamento e potrebbe presentare alcune criticità a causa di lastroni di neve determinati dall’azione del vento che, se sollecitati, potrebbero causare valanghe".

I rischi, dettagliano i militari, "sono presenti nelle aree poste alle quote più elevate", dove "si potrebbero verificare localmente condizioni del tutto simili a quelle che pochi giorni fa hanno determinato la valanga sul Monte Cusna, che ha coinvolto quattro escursionisti, fortunatamente senza gravi conseguenze".

Per le giornate di oggi e di domani "è stato previsto, nel sotto-settore dell’Appennino emiliano centrale (province di Reggio Emilia, Modena e Bologna), un grado di pericolo ‘moderato 2’, che non esclude il verificarsi di valanghe spontanee anche di medie dimensioni", e viste le condizioni del manto nevoso previste per i prossimi giorni si raccomanda "a tutti gli escursionisti di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti prudenti per evitare incidenti".

In particolare, si consiglia di "consultare sempre il bollettino valanghe Meteomont, scegliere itinerari adeguati alle proprie capacità e al livello di pericolo valanghe, informarsi sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, munirsi di attrezzatura adeguata, non intraprendere escursioni da soli e prestare attenzione ai segnali di pericolo". Ulteriori informazioni e il bollettino valanghe Meteomont sono disponibili al link meteomont.carabinieri.it.