Neve, grandine e raffiche di vento. Albero si schianta sopra una casa. Madre fuori strada col figlio piccolo

Un San Valentino all’insegna del maltempo che ha investito ieri il territorio reggiano, portando neve in Appennino, ma anche a quote collinari, pioggia battente, grandine, forti raffiche di vento che hanno provocato una strage di alberi fino a creare diversi danni.

I DISAGI ALLA VIABILITÀ

Ancora una volta nelle prime ore della nevicata, specie in Appennino, si sono registrate strade sporche provocando disagi alla circolazione e incidenti. In particolare un’auto con a bordo una giovane madre e il figlio di 2 anni è uscita di strada tra il Castello di Rossena e quello di Canossa. Fortunatamente, entrambi sono usciti illesi, soccorsi dai carabinieri di San Polo d’Enza. In Appennino, diverse auto sono uscite di strada (segnalazioni a Valestra e Cigarello di Carpineti nonché a Baiso).

LA NEVE

A Castelnovo Monti gli accumuli non hanno raggiunto i 10 centimetri, mentre sul crinale hanno superato i 20. Inoltre si sono registrati ancora problemi con le linee elettriche, con blackout temporanei a macchia d’olio. La perturbazione, generata da un vortice di bassa pressione sull’alto Adriatico, ha determinato un rapido peggioramento del meteo fin dalle prime ore del mattino. Le precipitazioni, inizialmente deboli, si sono intensificate nel corso della giornata. Con l’ingresso del fronte freddo dal Nord Europa, le temperature sono calate rapidamente, facendo scendere la quota neve da 1400 a 400 metri.

STRAGE DI ALBERI

Tra Reggio e provincia i vigili del fuoco hanno effettuato circa 35 interventi per rimuovere alberi e piante cadute per il forte vento. In città le problematiche maggiori. In via Toselli un grosso albero è caduto su un’abitazione senza causare feriti. Albero caduto anche in piazza Vivaldi nel quartiere Regina Pacis con case al buio per ore. A Pieve, sulla via Emilia all’altezza di via Plauto, il traffico è rimasto bloccato per una grossa pianta. Diversi interventi anche nella Bassa. I vigili del fuoco di Guastalla hanno operato in via Livello a Rolo, per un grosso albero che rischiava di cedere, non distante dalla zona dove già due notti prima si era verificata una simile situazione. Intervento pure in un parco pubblico in via Varsavia a Correggio, dove una pianta è caduta al suolo. È stato necessario liberare la strada da una grossa pianta in via Chiesa a Lentigione di Brescello, dove nel primo pomeriggio il traffico è stato bloccato fino alla conclusione dell’operazione di sgombero attuata da operatori Sabar e della Protezione civile. Durante l’intervento il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per accedere a Lentigione. Subito approntato un percorso in sicurezza per ciclisti e pedoni.

CORSI D’ACQUA

In collina si sono verificati smottamenti e allagamenti, con alcuni cedimenti e fossi esondati. Il torrente Tresinaro ha superato la soglia 1 tra Iano e Viano, ma senza destare particolari preoccupazioni. Anche il Crostolo ha registrato un innalzamento del livello, rimanendo poco sotto la soglia di attenzione. Il Secchia, invece, si avvicina al superamento della soglia nei pressi di Ponte Veggia.

Elia BiavardiAntonio Lecci