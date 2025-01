Neve, telefoni fissi ancora fuori uso. I sindaci: "Situazione inaccettabile"

Cittadini e sindaci infuriati per i telefoni fissi ancora non attivi dopo la nevicata che l’8 dicembre aveva colpito la nostra provincia. Una situazione che sta causando parecchi disagi e ovviamente non mancano le lamentele per l’impossibilità a telefonare. Nel comune di Viano sono molte le famiglie coinvolte dal problema.

"Siamo arrivati allo sconforto – dice il sindaco vianese Fabrizio Corti –. Nessuna risposta da parte di Telecom nel sistemare le linee fisse da ormai un mese spente a causa della nevicata dei primi di dicembre. È veramente stremante la lotta con chi gestisce le linee telefoniche per i tanti disservizi presenti nel comune di Viano legati ad attività e abitazioni dove la linea mobile non ha segnale. Spesso nelle case interessate vivono anziani. Un problema sociale. Senza linea telefonica anche la scuola secondaria di primo grado di Viano. Sono molti i messaggi che ogni giorno ricevo ai quali non so dare risposta".

Le zone principalmente ancora non coperte sono Ca’ Bertacchi, parte di Regnano, Gargola, Benale e alcune linee del centro. Senza telefono pure aziende e ristoranti. In alcune zone non sempre funziona la copertura del cellulare. Per Corti è un "disservizio che da tempo si ripete: abbiamo bisogno di risposte sulle intenzioni di Telecom. Girando il territorio tutti possono vedere la situazione delle linee a volte completamente in terra e altre sommerse da vegetazione. Un segnale di mancata manutenzione di anni: con i sindaci del territorio cercheremo risposte immediate".

Telefoni muti anche nel comune di Baiso. "La frazione di Levizzano è quasi tutta senza telefono fisso con tante persone isolate – spiega Fabio Spezzani, sindaco di Baiso –. Le linee sono abbandonate. Un palo è a terra da settembre. Ripetuti sono i solleciti per risolvere l’emergenza perché siamo in difficoltà". Spezzani segnala inoltre che a Levizzano "ci sono tanti anziani preoccupati e alcuni di loro non hanno nemmeno il cellulare. In alcune zone manca perfino il segnale internet". Il primo cittadino di Casina Stefano Costi conferma che a Banzola e Sordiglio "i telefoni fissi non funzionano regolarmente anche da prima del maltempo: in Telecom manca un referente a cui possiamo rivolgerci per risolvere la problematica".

Matteo Barca