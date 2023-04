Nevicata pre-pasquale e vette imbiancate Temperature basse, ma si attende il sole

Le vette dell’Appennino si sono di nuovo imbiancate, però ieri la riapparizione del sole ha fatto ben sperare in una Pasqua primaverile, anche se le temperature restano basse. A Cerreto Laghi e al Ventasso non basta la nevicata dell’altra notte per rimettere in movimento gli impianti, ma gli operatori sono pronti ad accogliere i turisti per escursioni a piedi o in mtb, oltre alla buona cucina montanara. Si prevede il pieno il giorno di Pasquetta in cui prevale la consuetudine del "fuori porta".