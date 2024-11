Newlat Food: fatturato da record

Fatturato da record, con 2,03 miliardi di euro, per Newlat Food, la multibrand company con sede a Reggio, con un utile netto di 170,8 milioni di euro. E il terzo trimestre 2024 conferma una soddisfacente generazione di cassa e un forte recupero nella crescita organica. Il cda di Newlat Food Spa, riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia (foto), ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024. I ricavi del Gruppo nei primi nove mesi di quest’anno sono stati di 896 milioni, in aumento del 49,2%, rispetto ai primi nove mesi del 2023, grazie al contributo del Gruppo Princes incluso ad agosto nel perimetro di consolidamento. Il risultato operativo consolidato è di 194,4 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 31,8 milioni al pari periodo del 2023. Il risultato netto è di 170,8 milioni. In Italia sarà completata l’integrazione di Princes Italia (ora concentrata sul settore pomodoro) con l’accorpamento di tutte le attività di Princes e Newlat Food: produzione di pasta, prodotti da forno e prodotti speciali. Si vuole favorire una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti con i clienti, offrendo al mercato un unico interlocutore per tutte le categorie di prodotto. "I risultati – confida il presidente Mastrolia – dimostra al mercato una decisa ripresa della crescita organica del fatturato. I risultati dei primi nove mesi evidenziano l’enorme valore generato dall’acquisizione di Princes sotto ogni aspetto: il fatturato è cresciuto del 49,2%, l’utile netto dell’840%, il patrimonio netto del 133%, mentre la posizione finanziaria netta si è rivelata migliore rispetto a qualsiasi previsione".