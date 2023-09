Newlat vola altissimoe supera le aspettative. Ricavi a più 23,2% Newlat Food, sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha registrato ricavi in crescita del 23,2%, Ebitda normalizzato in aumento del 40,7% e Ebitda consolidato in forte incremento del 9,3%. Il presidente Mastrolia ha commentato soddisfatto i risultati del primo semestre.