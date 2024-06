Nexion, nuovo maxi hub logistico

Il gruppo Nexion, leader mondiale nel settore automobilistico, ha deciso di investire nella realizzazione di un innovativo spazio logistico di oltre 22mila metri quadri a Prato di Correggio, previsto accanto all’esistente sito produttivo nato dalla Corghi Elettromeccanica, realizzato nel 2009 e che attualmente occupa circa 110 persone. Si arriverà dunque a un’area totale di oltre 40mila metri quadri, diventando il riferimento di eccellenza dell’impronta industriale del gruppo che oggi conta diciannove filiali, tredici sedi produttive, otto centri di ricerca e sviluppo in Italia e all’estero. L’hub logistico, che si aggiunge nel comprensorio di Correggio alle sedi di via Carpi, via Modena e via Dinazzano, concentrerà tutta la logistica del gruppo come spazio di ricevimento, immagazzinamento e spedizione in tutto il mondo delle attrezzature prodotte nei diversi siti produttivi del gruppo. La scelta della localizzazione è stata effettuata in coerenza con le previsioni urbanistiche della zona industriale localizzata tra i Comuni di Reggio e di Correggio e in considerazione delle infrastrutture presenti nonché della prossima realizzazione della nuova uscita autostradale di Reggio Est. Attualmente il polo di spedizione del prodotto finito è localizzato principalmente nello stabilimento storico di via Carpi a Correggio. Il nuovo insediamento permetterà di migliorare l’attività produttiva degli stabilimenti già esistenti con particolare attenzione all’aspetto dell’utilizzo di risorse ecosostenibili e della sicurezza.

