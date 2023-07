NextUp nomina Annovi nuovo presidente

Il cda di NextUp, azienda che sostiene iniziative imprenditoriali ad elevato potenziale, specialmente durante le prime fasi del loro piano di sviluppo, ha nominato nel corso dell’ultima seduta all’unanimità Alessandro Annovi come nuovo presidente. Contestualmente è stata confermata la composizione del Cda di NextUp già in carica.

Il mandato di Alessandro Annovi, laureato in architettura, esperto di open innovation e del mercato delle startup come mentor e investitore, si focalizzerà sulla crescita di NextUp, realtà che concentra il suo core business nell’investimento in startup in fase seed e pre-seed.

Nell’assemblea dei soci svoltasi presso il Cirfood district, il presidente ha esposto il programma strategico per il prossimo biennio, che ha come focus l’ampliamento del portfolio delle partecipate, anche grazie all’aumento di capitale che verrà aperto nei prossimi mesi. L’attività di fundraising fornirà risorse finanziarie aggiuntive che saranno utilizzate per identificare e investire in nuove opportunità promettenti. "La nomina a presidente mi rende orgoglioso e aumenta il mio senso di responsabilità nel coordinare e supportare il percorso di strutturazione e posizionamento di NextUp nel mercato di riferimento a livello italiano", afferma Alessandro Annovi. "Le performance ottenute dalle partecipate in questi anni rappresentano una conferma del lavoro svolto ma anche un forte stimolo per continuare a ottimizzare le nostre strategie e scelte di investimento". Ad oggi NextUp annovera nel suo portfolio 12 startup con circa 50 soci investitori.