Nibbiano sceglie il campo sintetico Bertocchi per la finale play-off contro Vianese

Il Nibbiano sceglie ancora il sintetico "Bertocchi" di Piacenza. Dopo avervi disputato dieci giorni fa l’ultimo round di Eccellenza contro la Correggese, la società piacentina ha deciso di traslocare anche per la finale play-off di domenica (ore 16.30) contro la Vianese. La vincente proseguirà l’avventura nel primo turno dei play-off nazionali con formula di andata e ritorno contro la vincente dei play-off marchigiani in cui sono impegnate il Montecchio Gallo, reduce dal ko ai rigori nello spareggio per la vittoria del campionato contro la nobile decaduta Maceratese, e il Tolentino.

Variazione di campo anche per la finale play-off di Seconda categoria (girone D) dove il centrale del "Borelli" ospiterà San Prospero Correggio-Virtus Mandrio, mentre il return match dei play-out Virtus Bagnolo-Santos 1948 si disputerà al "Soave" di Bagnolo.

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza una giornata a Leonardi (Correggese) e a Bini (Nibbiano) che salterà così la sfida con la Vianese. In Promozione ammonizione e diffida al Castellarano perché un proprio tifoso durante la semifinale play-off col Campagnola rivolgeva espressioni offensive di discriminazione razziale nei confronti di un avversario. Si sottopone la società Castellarano a un periodo di prova di un anno. Una settimana di stop per mister Mattia Manfredini (Campagnola) per comportamento non regolamentare. Cinque gare al difensore Cataldo Minutolo (Castellarano) espulso per doppia ammonizione, ha rivolto fuori dal terreno di gioco espressioni ingiuriose all’arbitro. Un turno a Camara (Campagnola) e Cavazzoli (Castellarano). In Prima out fino al 28 maggio il massaggiatore Giuseppe Sbrocchi (FalkGalileo) per gravi proteste all’arbitro. In Terza un turno a Francia e Goldoni (Felina), Munari (Fogliano), Gherardini (Rivalta).

Federico Prati