Nicchiarelli presenta il suo film

Questa sera alle 21 la regista Susanna Nicchiarelli è ospite del cinema Rosebud per presentare il suo film "Chiara". Presentato in concorso alla Mostra Cinematografica di Venezia, il lungometraggio racconta la vicenda della santa d’Assisi (interpretata da Margherita Mazzucco) a partire dal 1211, anno nel quale decide di lasciare la casa del padre per seguire il percorso di Francesco, obbedendo alla regola di castità e di rinuncia ai beni materiali. Come nei film precedenti -"Nico, 1988" e "Miss Marx" - Susanna Nicchiarelli pone l’accento sulla figura femminile calandola totalmente nella società in cui vive.

