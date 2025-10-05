Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
CronacaNicholas Green, la memoria. Ecco il nuovo polo scolastico
5 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Nicholas Green, la memoria. Ecco il nuovo polo scolastico

Il padre: "Grati a tutti voi per la solidarietà che ci avete sempre dimostrato". La struttura a due piani sostituisce la vecchia Casa delle Associazioni.

"Maggie e io siamo profondamente grati a tutti voi per la solidarietà che avete dimostrato a noi e al nostro piccolo Nicholas. Ancora oggi mi sorprende che, a 30 anni dalla sua uccisione, il crimine contro di noi sia diventato un simbolo di speranza e abbia salvato migliaia di vite in tutto il mondo". E’ il messaggio che Reginald Green ha inviato ai cittadini di Luzzara, ringraziandoli per aver intitolato al figlio Nicholas – ucciso per errore in una rapina mentre era in vacanza con i familiari in Italia, nel 1994 – il nuovo polo scolastico del paese, frutto della profonda ristrutturazione dell’ex Casa delle associazioni, situata tra la scuola media e la palestra comunale, per un costo di circa un milione di euro. Il sindaco Elisabetta Sottili – intervenuto insieme a rappresentanti dell’Aido e della dirigenza scolastica – ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’intervento, "che mette a disposizione della comunità luzzarese una struttura di grande rilevanza, moderna e funzionale". L’edificio, a due piani, è dotato di una ampia sala mensa, un grande salone polivalente, varie stanze per laboratori e attività ricreative, sociali, didattiche, educative.

Antonio Lecci

