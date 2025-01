Nico Facciolo presenta il suo libro

L’Associazione Culturale La Vecchia Montecchio, col patrocinio del Comune, ha programmato per venerdì alle 20,45 una serata speciale: presso la Sala della Rocca, a ingresso libero, sarà presentato il libro "Mi chiamavano Rambo", scritto da Nico Facciolo in collaborazione con lo scandianese Antonello Cattani. La serata sarà presentata da Alessandro Zelioli e vedrà la presenza del mitico portierone della Regia, oggi 62enne, l’estremo difensore che in maglia granata giocò per sei stagioni, dal 1985 al 1992 con in mezzo la stagione 1987/88 nelle file dell’Arezzo. Poi Facciolo ha allenato i portieri di squadre importanti come Napoli e Cagliari. Venerdì sarà l’occasione per ricordare, con alcuni ospiti, gli aneddoti di una carriera che l’ha visto a Reggio protagonista molto amato. La prefazione al libro che potrà essere acquistato "previa dedica" del Rambo reggiano, è di Edy Reja.