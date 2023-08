Nicole Bursi è Miss Grand Prix Calcio "Ora la laurea e gli europei di ballo"

C’è una fascia nazionale del concorso Miss Grand Prix che arriva nel Reggiano. Si tratta del titolo di Miss Grand Prix Calcio, assegnata lo scorso fine settimana a Nicole Bursi, 21 anni di Casalgrande, alla passerella finale del concorso organizzato dal reggiano Claudio Marastoni e che si è svolta allo stadio del Mare, a Pescara. Il primo posto assoluto è andato a Azul Prandini, romagnola, che ha conquistato pubblico e giuria con i suoi lunghi capelli e gli occhi scuri. Ma anche per Nicole Bursi c’è stata la soddisfazione di una fascia di bellezza.

"Ho partecipato al concorso senza avere grandi aspettative – confida la neo miss reggiana, tifosa di Reggiana e del Milan – ma sono davvero contenta. Il giorno dopo è tutto ancora molto più bello perché sul palco la frenesia e soprattutto la tensione si fanno un po’ sentire. Mi ha aiutato la vicinanza dei miei famigliari: mia mamma Claudia e mio padre Ubaldo erano a Pescara a fare il tifo per me. Sono le due persone che più di tutte voglio ringraziare, dedico a loro questa affermazione".

L’esperienza di Miss Grand Prix è però solo l’antipasto per un settembre di grandi prove che aspettano Nicole. "Il 22 mi laureo alla facoltà di Scienze dell’educazione con una tesi sugli abusi verso i minori, un tema che purtroppo è quanto mai attuale. Poi partirò per Cesena dove sono in programma i campionati europei di ballo, la mia grande passione. Danzo a livello agonistico da quando avevo 6 anni sull’esempio di mia zia Ramona. Da dieci anni ho un partner fisso, Manuel, con cui gareggerò agli Europei". Niente fasce, invece, per l’altra finalista reggiana, la 17enne Anastasia Ricciato, di Castelnovo Monti, arrivata con successo alla passerella di Pescara.

a.le.