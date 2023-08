Nicole e Anastasia sognano Miss Grand Prix

Ci sono anche due ragazze reggiane tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2023. Si tratta della 21enne di Casalgrande Nicole Bursi (a sinistra) e della 17enne di Castelnovo Monti Anastasia Ricciato (a destra). Entrambe studentesse, saranno in Abruzzo a partecipare all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti d’Italia. Il primo “scoglio” per Anastasia e Nicole sarà rappresentato dalla prefinale nazionale in programma a Giulianova il 24 agosto. Finalissima a Pescara il 26.