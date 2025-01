Nicoletta Verna presenta il suo libro ‘I giorni di Vetro’

Stasera alle 21, al Binario49, è in programma la presentazione di uno dei libri che più hanno fatto parlare di sé nel 2024, per l’ottima narrazione e il pathos.

Protagonista della serata la scrittrice Nicoletta Verna, che in dialogo con l’assessora alle Politiche per il Clima Carlotta Bonvicini propone il suo ultimo libro ‘I giorni di Vetro’ (Einaudi).Ambientato durante il fascismo a Castrocaro, dove il Duce andava a fare i fanghi, il romanzo intreccia le storie di due donne, fra cui Redenta, nata il giorno del delitto Matteotti. In paese si mormora che abbia la scarogna e che non arriverà alla festa di San Rocco. Invece per la festa lei è viva, mentre Matteotti viene ritrovato morto. È cosí che comincia il fascismo e la vicenda di Redenta.

l.m.f.